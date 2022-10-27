İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin yol kenarına devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin yol kenarına devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında İzmir-Kemalpaşa yolu Meltem Virajı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Kemalpaşa istikametine seyir halinde olan Mehmet K., idaresindeki 16 JDB 14 plakalı otomobil, sürücüsünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı halde yol kenarında 30 dakika ambulans bekledi

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, araç içerisinde yolcu konumunda bulunan yaralı Ali Ö.’yü ambulansa alarak tedavisi yapılmak üzere Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı araç sürücüsü Mehmet K. ise yol kenarında ikinci ambulansın gelmesi için yaklaşık 30 dakika beklemek zorunda kaldı. İkinci ambulansın da gelmesiyle birlikte Mehmet K., yapılan ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.