İzmir’in Buca ilçesi çevre yolunda, arıza yaparak yol ortasında duran demir yüklü tıra arkadan çarpan otomobillin sürüsü 29 yaşındaki genç, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Buca ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Bornova yönünden Buca istikametine seyir halinde olan K.Ç. idaresindeki 31 AJD 183 plakalı Ford marka demir yüklü tır, Buca yol ayrımına yakın bir noktada arızalanarak orta şeritte durdu. Aynı istikamete gitmekte olan Mustafa Bolat (29) yönetimindeki 35 BLT 93 plakalı Mercedes marka otomobil, tıra çarparak ok gibi saplandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese jandarma, otoyol trafik polisleri, 110 AKS ve ambulans sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Bolat’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Öte yandan, savcının incelemesinin ardından Bolat’ın cansız bedeni itfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılarak cenaze aracına teslim edildi. Cenaze İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, tır sürücüsü K.Ç., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.