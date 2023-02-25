İzmir’in Seferihisar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce aydınlatma direğine ardından ise bir evin kapısına çarparak takla attı. Otomobilde bulunan yaralı 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İzmir’in Seferihisar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce aydınlatma direğine ardından ise bir evin kapısına çarparak takla attı. Otomobilde bulunan yaralı 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Seferihisar ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Sığacık istikametine seyreden Hayrettin Z. yönetimindeki 35 ALF 667 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle önce aydınlatma direğine ardından ise bir evin kapısına çarparak takla attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı araç sürücüsü ve yolcu konumunda bulunan Ahmet İ., olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Otomobil bulunduğu yerden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.