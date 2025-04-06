İzmir Otizm Topluluğu tarafından Gündoğdu Meydanı’nda gerçekleştirilen ‘Otizm Farkındalık Etkinliği’ programına yoğun katılım sağlandı. Program sırasında klasik otomobil turu da gerçekleşti.

İzmir Otizm Topluluğu, Gündoğdu Meydanı’nda ‘Otizm Farkındalık Etkinliği’ düzenledi. Basın açıklamasının ardından Gündoğdu Meydanı’nın da başlayan ‘İzmir Otizm Yürüyüşü’ Cumhuriyet Meydanı’nın da sona erdi.

"Eşit haklara sahip olmak istiyoruz"

Otizmli bireyler olarak eşit yurttaşlık haklarıyla yaşayabilecekleri bir dünyanın özlemini çektikleri söyleyen Otizmli birey Lal Günsu Ergüven, "2016 yılında Resmi Gazetede yayınlanan Otizm Eylem Planı, 2019 yılına kadar bir süreyi içeriyordu. Bizler, Otizm Eylem Planı uygulansın çağrıları yaparken, 2023-2030 yıllarını kapsayan ikinci Otizm Eylem Planı açıklandı. Sivil toplum kuruluşlarımız şimdi de ikinci planın uygulanması ile ilgili izleme komisyonlarında görev yapıyor. Ancak otizm alanında yaşanan yapısal sorunlar bir türlü çözüme kavuşamıyor. Otizmliler bakım, eğitim, terapi, sağlık, yaşam aktivitesi ve iş kazandırma konularında yeterli devlet desteklemesine ulaşamıyor. Otizmliler, ailelerinin maddi gücü ve otizme bakış açısı paralelinde eğitim ve terapi alabiliyor. Bu yalnız bırakılma hali otizmli bireylerin yaşam kalitesini etkiliyor. Bizler, beklemekten ve ötelenmekten yorulduk. 2025 yılının Nisan ayında hala eşit yurttaşlık haklarıyla yaşayabileceğimiz bir dünyanın özlemini çekiyoruz" diye konuştu.

Otizm konusunda daha fazla çalışma yapılmalı

Uygulanan politikalar çerçevesinde hayatın içerisinde yer alamadıklarını belirten ve yetkililerin bu konuda daha fazla çalışma yapmasını isteyen Ergüven, "Otizm Eylem Planının layığınca uygulanmasının yanında, belediyelerden de beklentilerimiz var. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay başta olmak üzere, ilimizdeki bütün belediye başkanlarından da otizmli birey ve ailelerinin hayatlarında eksik kalan parçaları tamamlamak için kalıcı ve sürdürülebilir çalışmalar yapmalarını bekliyoruz. İzmir’deki tüm belediye hizmetlerinin, otizmli çocuk ve yetişkinleri de kapsayacak şekilde planlanmasını istiyoruz. Bizleri hayatın dışında bırakmadan, hayatın içine alarak. Çünkü bu şehirde, bu hayatı birlikte yaşıyoruz" dedi.

Kabul, Eşitlik, Dahil Olma, İstihdam- Otizm Derneği Başkanı Serap Dikmen Ahmetoğlu, "2 Nisan Dünya Otizmliler Farkındalık gününde Türkiye’de otizm farkındalığı konusunda çalışıyoruz. Otizm sadece tanı sürecinde kalarak işliyor. Tanı çok önemli fakat bizim çocuklarımız büyüyorlar ve yetişkin birey oluyorlar. Yetişkinlikte de maalesef gerekli desteklere ulaşamıyorlar. Biz ebeveynlerin kurduğu dernekler olarak bu konuda çalışmalar yürütüyoruz. Biz öldükten sonra çocuklarımıza ne olacağı konusunda kafamızdaki soru işaretlerinin silinmesini istiyoruz" dedi.