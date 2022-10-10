Alevler, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken, bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Yangın, öğle saatlerinde Çobanlar köyü mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebepten çıktı. Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 2 helikopter ve 2 uçakla havadan, 7 arazöz ve 3 su tankeri ile karadan müdahaleye başladı.

İzmir’in Bergama ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

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