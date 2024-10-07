İzmir’in Buca ilçesinde, ormanlık alana kalaşnikof, MP5 ve taarruz el bombası gömerken yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz cuma günü Buca ilçesinde meydana geldi. Şüpheliler Y.S., ve S. O., ormanlık alanda kazı yaparken polis ekiplerince yakalandı. Şüpheliler kontrol altına alınırken, toprağı inceleyen ekipler; 1 kalaşnikof ve 2 kalaşnikof şarjörü, 1 MP5 ve silaha ait şarjör ile 1 adet taarruz el bombası tespit etti. Silahlar ve patlayıcı madde ekiplerce muhafaza altına alınırken, gözaltına alınan 2 zanlı da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.