İzmir’in Kiraz ilçesinde faaliyet gösteren bir derneğe yapılan operasyonda, kumar oynarken suçüstü yakalanan 36 kişiye idari işlem uygulandı. Dernek başkanı ve mesul müdür ise gözaltına alındı.

İzmir’in Kiraz ilçesinde faaliyet gösteren bir derneğe yapılan operasyonda, kumar oynarken suçüstü yakalanan 36 kişiye idari işlem uygulandı. Dernek başkanı ve mesul müdür ise gözaltına alındı.

Kiraz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde faaliyet gösteren ’Kiraz Okuma Yazma ve Eğitimi Geliştirme Derneği’nde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Dernek binasını takibe alan polis, dün akşam saatlerinde adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 36 kişi, dernek içerisinde bulunan masalarda iskambil kağıdı ile kumar oynarken suçüstü yakalandı. Kumar oynarken yakalanan kişilere, idari işlem uygulandı.

Öte yandan konuyla ilgili olarak dernek başkanı D.Ç. ile mesul müdür A.T.’nin kumar oynamak için yer ve imkan sağlama suçundan gözaltına alındığı ve haklarında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.