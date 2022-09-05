İzmir’in Buca ilçesinde bulunan özel bir eğitim kurumunda denetime katılan, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, okul kantini ve yemekhanesinde kontroller yaptı. Okulun yemekhanesinde bazı eksiklikler göze çarparken, İl Tarım ve Orman Müdürü Özen yemekhane şefine uyarılarda bulundu.

İzmir’in Buca ilçesinde bulunan özel bir eğitim kurumunda denetime katılan, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, okul kantini ve yemekhanesinde kontroller yaptı. Okulun yemekhanesinde bazı eksiklikler göze çarparken, İl Tarım ve Orman Müdürü Özen yemekhane şefine uyarılarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvimle birlikte anaokulu ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri uyum haftası çerçevesinde bugün eğitime başladı. İzmir İl Tarım Müdürlüğü de Tarım ve Orman Bakanlığının talimatıyla okullarda ve çevrelerindeki işletmelerde denetim yaptı. Buca ilçesinde bulunan bir özel okulda denetime katılan İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, çocukların sağlıklı beslenmesi ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla denetimlere başladıklarını, okulların tamamen açılmasıyla birlikte denetimi daha da sıklaştıracaklarını söyledi.

"2022 yılında da hedefimiz 100 bin denetim yapmak"

Okul kantinini denetleme esnasında basın mensuplarına açıklama yapan İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, "İlimizde 3 bin 500 okulda yaklaşık 1 milyon öğrencimiz var. Biz de Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü olarak çocuklarımızın sağlıklı beslenmesi, güvenilir gıdaya ulaşması noktasında hem okul kantinlerinde hem de etraftaki işletmelerde denetimlerimize başlıyoruz. Okul açıldığında daha sık denetim gerçekleştireceğiz. İlimizin genelinde 45 bin 700 gıda işletmesi var. 2021 yılında 98 bin denetim gerçekleştirdik. 2022 yılında da hedefimiz 100 bin adet denetim yapmak. Bunun 70 binini bugün itibariyle gerçekleştirdik. İlimizde bin 150 civarında okul ve kantin bulunmaktadır. 1350 civarında da yemekhane hizmeti veren işletme var. Bugün itibariyle eğitim öğretim yılının başlamasıyla beraber bu işletmelere 30 ilçenin tamamında yoğunlaştırılmış bir denetim gerçekleştireceğiz. 5 bin 996 sayılı kanun çerçevesinde faaliyet yapılıp yapılmadığı, gıda kodeksine uygun ürünlerin ve özellikle 6 Eylül 2021 itibariyle okul kantinlerinde satılan ürünlerin okul onaylı olması gerekiyor. Bu ürünler satılıyor mu bunlar haricinde bir ürün, öğrencilerimizin tüketimine sunuluyor mu bu denetimleri gerçekleştiriyoruz. 2021’de yaptığımız 98 bin denetim içinde yaklaşık 780 işletmemize idari işlem uyguladık. Bunun 16 tanesi savcılığa suç duyurusu, 39 tanesi faaliyetten men şeklinde gerçekleşti. 2022 yılında da yaklaşık 550 işletmemize idari işlem uyguladık" diye konuştu.

Yemekhane şefine uyarıda bulundu

Kantin denetiminin ardından özel okulun yemekhanesini de kontrol eden Özen, burada bazı dolaplarda küflü peynir ve farklı gıda malzemelerinin aynı dolaplarda depolandığını, evrakların da gıda dolaplarıyla aynı yerde muhafaza edildiğini gördü. Ekiplerine yemekhane şefini bilgilendirmesi konusunda talimat veren Özen, aynı yere tekrar denetime gelineceğini de dile getirdi.

Eğitim kurumlarında satışı yasak yiyecekler

Denetimde ayrıca, okul sağlığı bilim kurulu karar tutanağına göre eğitim kurumlarının yatılı veya pansiyonlu yemekhaneleri dahil olmak üzere kantinleri, çay ocakları, büfeleri gibi yerlerde satışı yapılacak gıda ve içeceklerin kriterleri belirlendi. Eğitim kurumlarında satışı uygun olmayan gıda ve içecekler arasında enerji içecekleri, gazlı içecekler, aromalı içecekler, kolalı içecekler, aromalı doğal mineralli içecek, aromalı şurup, aromalı içecek tozu, aromalı su, meyveli içecek, meyveli içecek tozu, meyveli doğal mineralli içecek, yapay soda, meyveli şurup, sporcu içecekleri, sporcu suları, meyve nektarı, meyve suyu konsantresi olduğu öğrenildi. Ayrıca kızartmalar, cipsler, gevrek çerezler ve tüm çikolata türlerinin de satışının yasak olduğu bildirildi.