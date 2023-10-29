Buca Makbule Süleyman Alkan Ortaokulunun öğrencileri, Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle oluşturduğu koreografiyle büyük alkış aldı.

İzmir Buca Makbule Süleyman Alkan Ortaokulunda, Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle unutulmaz bir tören düzenlendi. Öğrenci ve ailelerin ilgisinin yoğun olduğu etkinlikler, okul bahçesinde gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan tören, günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmalar ile devam etti. Ardından öğrenciler; zeybek, halk oyunları ve dans gösterileri sergiledi. Öğrencilerin oluşturduğu “100. Yıl” koreografi ise büyük alkış aldı. 29 Ekim coşkusunun dolu dolu yaşandığı program; aileler, öğrenciler ve öğretmenlerin hep birlikte seslendirdiği İzmir Marşı ile son buldu.