İzmir’de öğrencileri spora teşvik etmek amacıyla, Papara Göztepe Voleybol Takımı ve bir sponsor markanın iş birliğiyle, okullara 750 adet voleybol topu dağıtıldı. Sporcularla bir araya gelen öğrenciler, voleybola dair merak ettiklerini öğrenme fırsatı buldu.

Papara Göztepe Voleybol Takımı, sponsor firma aracılığıyla İzmir’de okullara 750 adet voleybol topu hediye ederek öğrencilerin sporla tanışmasına destek verdi. Etkinlik, İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Göztepe Spor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil, sponsor firmanın Kurucusu Ayhan Yıldız, Papara Göztepe Voleybol Asbaşkanı Sinem Güntekin, Başantrenör Ataman Güneyligil, takım oyuncuları Ceren Kapucu ve Nursevil Gökbudak’ın katılımıyla İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü’nde gerçekleşti.

“Spor ve eğitim el ele”

İzmir’in köklü takımlarından Göztepe’nin bu anlamlı sosyal sorumluluk projesine liderlik etmesinin kendilerini gururlandırdığını anlatan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, “Göztepe’nin bu girişimi, çocuklarımızın hem sporla tanışmasına hem de sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemesine katkı sağlıyor. Akademik başarı ile sporun el ele yürüdüğü bir nesil için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

“Şehrimin Takımı projesi ile geleceğe dokunuyoruz”

Göztepe Spor Kulübü olarak yalnızca sahadaki başarılarla değil, topluma dokunan projelerle de öne çıkmayı hedeflediklerini kaydeden Göztepe Spor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil, “Bu projede yer almak, sporun ve eğitimin geleceği adına çok kıymetli bir adım. Hepinizin bildiği Şehrimin Takımı projesiyle, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitelere dokunmaya devam edeceğiz. İzmir’in gençlerine destek olmak bizim için bir gurur kaynağıdır" diye konuştu.

Papara Göztepe Voleybol Asbaşkanı Sinem Güntekin ise, “Spor, gençlerin hayatına sadece fiziksel değil, aynı zamanda zihinsel bir disiplin ve özgüven de katıyor. Bugün burada olmaktan ve Göztepe’nin 100’üncü yılında bu anlamlı projenin mimarlarından olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Sporla eğitimin bir arada yürüyebileceğini sporcu adaylarına anlatabilmenin kendileri için çok kıymetli olduğunun altını çizen Başantrenör Ataman Güneyligil de, “Spor bir hedef değil, gençlerin eğitimlerini de sürdürebilecekleri bir araçtır. Eğitim, spora; spor ise eğitime her zaman katkı sağlayabilir” şeklinde konuştu.

Sponsor firmanın Temsilcisi Zeynep Odabaşı da kadınların sporla güçlenmesi ve gençlerin spor kültürüne kazandırılması için bu tür projelere her zaman destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Oyuncular öğrencilerle buluştu

Etkinlikte Göztepe Voleybol Takımı oyuncuları, öğrencilerle söyleşi gerçekleştirdi. Takım Kaptanı Ceren Kapucu ve Nursevil Gökbudak, sporun hayatlarına kattığı disiplin ve özgüveni anlatarak, öğrencilerin sorularını yanıtladılar. Öğrenciler, voleybol oyuncularının günlük antrenman rutinlerinden milli takım deneyimlerine kadar pek çok konuda bilgi edinme fırsatı buldu.