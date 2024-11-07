İzmir’de narkotik polislerince gerçekleştirilen operasyonlarda, 26 kilo 550 gram esrar ve 5 kilo 950 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Tespit edilen araç, Kemalpaşa ilçesinden kente giriş noktasında durduruldu. Savcılık talimatıyla yapılan aramada 26 kilo 550 gram esrar ele geçirilirken sürücü gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Müdürlüğü’nce savcılık koordinesinde yapılan çalışmada da kente yurt dışından gelen bir şahıs şüphe üzerine durduruldu. İzmir Adnan Menderes Havalimanı Dış Hatlar gelen yolcu kısmında durdurulan şüphelinin valizinde 5 kilo 950 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.