Türk Halk Müziği'nin dev ismi Musa Eroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) sanatseverlerle buluştu.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), halk müziği sanatçısı Musa Eroğlu’nu ağırladı.

Uzun yıllardır Türk halk müziğine derin katkılar sağlayan ve sayısız eseriyle geniş bir dinleyici kitlesine hitap eden Musa Eroğlu, geleneksel Türk müziğinin en özel ezgilerini dinleyicilerle buluşturdu.

Repertuvarında unutulmaz halk türkülerine yer veren sanatçı, bağlamasıyla da izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. İzmirlerin yoğun ilgi gösterdiği konser ayakta alkışlandı.