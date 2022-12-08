İzmir’in Bornova ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

İzmir’in Bornova ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen Bilgiye göre kaza, saat 21.00 sıralarında Bornova ilçesi Atatürk Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Kamil Çakmak idaresindeki plakası olmadığı öne sürülen motosiklet, sürücüsünün yol hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde devrilerek sürüklenen motosikletin sürücüsü Kamil Çakmak’ın olay yerinde hayatını kaybettiği, yolcu konumunda bulunan O.T.’nin (30) durumunun ağır olduğu belirlendi. Yaralı, ambulans ile Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Kamil Çakmak’ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.