İzmir Bornova Belediyesi’nin Yaşar Üniversitesi ve Avrupa Enerji Kentleri Ağı ortaklığıyla yürüttüğü STORMLOG Projesi kapsamında, BELGEM’de (Bornova Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi) 10-12 yaş grubuna iklim değişikliği, su yönetimi ve sürdürülebilir enerji konularında ilk eğitim verildi. Başkan Ömer Eşki, projeyle çocukların çevre dostu bireyler olarak yetişmesine katkı sağlanacağını belirterek Bornova’nın iklim krizine karşı dirençliliğini artırmaya devam edeceklerini vurguladı.İZMİR (İGFA) - Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve Bornova Belediyesi, Yaşar Üniversitesi ile Avrupa Enerji Kentleri Ağı’nın (Energy Cities) ortaklığıyla yürütülen STORMLOG Projesi, çocuklarla buluştu. BELGEM’de düzenlenen eğitimde 10-12 yaş grubundaki çocuklara, iklim değişikliği, su yönetimi ve sürdürülebilir enerji kullanımı gibi hayati konularda farkındalık kazandırıldı. Eğitim, Yaşar Üniversitesi’nden Dr. Emin Selahattin Umdu ve Dr. Duygu Çınar Umdu tarafından verildi.

Başkan Eşki: "İklim krizine karşı en büyük gücümüz genç nesiller"

Projeyi ve eğitimi değerlendiren Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “STORMLOG Projesi, Bornova’mızın iklim krizine karşı direncini artırmayı ve çevresel sürdürülebilirlik bilincini yaymayı hedefliyor. Çocuklarımızı, doğaya duyarlı ve geleceği düşünen bireyler olarak yetiştirmek en önemli görevlerimizden biri. Bu eğitimler, iklim dostu bir geleceği inşa etme yolunda attığımız değerli adımlardan sadece biri. Bornova olarak çevre projelerinde lider olmaya devam edeceğiz” dedi.

İklim dostu eğitimle geleceğe yatırım

STORMLOG Projesi kapsamında düzenlenen eğitimde çocuklara, su kıtlığının önlenmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve sürdürülebilir yaşamın önemi anlatıldı. Eğitimde interaktif yöntemlerle çocukların aktif katılımı sağlandı. Proje, Bornova’nın çevresel dirençliliğini artırmayı ve topluma çevre bilinci aşılamayı hedefliyor.