Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerden sonra İzmir’e gelen depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için MHP İzmir İl Başkanlığı tarafından il genelinde 5 adet Depremzede İhtiyaç Marketi açıldı. Marketlere gelen depremzedelerin, tüm ihtiyaçlarını ücretsiz karşılayabildiği ifade edildi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerden sonra İzmir’e gelen depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için MHP İzmir İl Başkanlığı tarafından il genelinde 5 adet Depremzede İhtiyaç Marketi açıldı. Marketlere gelen depremzedelerin, tüm ihtiyaçlarını ücretsiz karşılayabildiği ifade edildi.

Asrın felaketine karşı millet olarak örnek bir dayanışma sergilendiğini MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, yardım malzemelerinin ulaştırılması konusunda ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Depremin yıkıma neden olduğu illerden İzmir’e gelen depremzedelere olan desteklerini sürdürme kararlılığında olduklarını belirten Şahin, yardımların mağdur vatandaşlara sağlıklı şekilde ulaştırılması için market oluşturma kararı aldıklarını ifade ederek, “Karşıyaka, Bayraklı, Karabağlar, Buca ve Alsancak’ta Depremzede İhtiyaç Marketi açtık. Depremzedeler, tüm ihtiyaçlarını bu marketlerden ücretsiz şekilde karşılayabiliyor. Depremzedelerimizin gıdadan giyime, odundan kömüre tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlık yaptık. Hiç kimseyi boş çevirmiyoruz. İhtiyaç olduğu sürece bu marketler açık kalacak” dedi.

Türk milletinin yüce gönüllü olduğunu söyleyen Şahin, yardım malzemesi getiren vatandaşların en özel yardımlarını da “Çeyizindeki yorganını veren Roman kızı da kışın evinde yiyeceği yağını veren de oldu. Evindeki kumbarasını açıp parasını veren insanımız var oldukça bu milletin hep birlikte ayağa kalkacağını gördük. Bu da bu sıkıntıların içinde bizim için bir kazançtır” diye konuştu.

“Adreslerine teslim ediyoruz”

Deprem bölgesinden İzmir’e gelen depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştıklarını ifade eden MHP Buca İlçe Başkanı Bahadır Altınkeser ise “Özellikle kadın kollarımızdan ekiplerimiz, gidip ihtiyaçlarını belirliyor. Bu listeyi depomuzda hiç kullanılmamış malzemelerden hazırlayıp adreslerine teslim ediyoruz” dedi.