İzmir Bornova Belediyesi, hizmetlerin hukuka uygun, şeffaf ve etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla bürokrat ve memurlara yönelik “Mevzuat Bilgilendirme Toplantısı” düzenledi. Türkiye Belediyeler Birliği ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği iş birliğiyle gerçekleştirilen toplantıda, belediyelerin mevzuata uyum sürecinde karşılaştıkları sorunlar ele alındı.İZMİR (İGFA) - İzmir Bornova Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen toplantıya Kıyı Ege Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hurşit Akdemir ve Sayıştay Eski 4. Daire Başkanı Abdurrahman Acar konuşmacı olarak katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, özellikle muhalefetteki belediyelerin zor bir süreçten geçtiğini vurgulayarak, "Bu yüzden vatandaşlarımızı zor durumda bırakmadan tüm işlerimizi tam anlamıyla mevzuata uygun bir şekilde, özenle yapmalıyız. En büyük güç bilgidir. Mevzuat sürekli değişiyor ve bu değişime ayak uydurabilmek için eğitimler büyük önem taşıyor. Değerli hocalarımıza verdikleri bilgiler için teşekkür ediyorum" dedi.

Belediyelere yönelik fon olanakları ve iş birlikleri

Kıyı Ege Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hurşit Akdemir, birliğin belediyelere sunduğu katkıları anlattı. Ulusal ve uluslararası belediyelerle ortak projeler geliştirdiklerini belirten Akdemir, akademik kuruluşlarla iş birliği yaparak belediyelerin bilgi ve kapasitesini attırdıklarını, ilgili devlet kurumlarıyla sürekli iletişim halinde olduklarını ifade etti. Ayrıca, belediyelere fon olanakları sağlamak ve eğitim programları düzenlemek için çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Kaynaklar etkin ve şeffaf kullanılmalı

Sayıştay Eski 4. Daire Başkanı Abdurrahman Acar ise kamu kurumlarında mali disiplinin önemine dikkat çekti. Belediye bütçesinin, aile bütçesi gibi dikkatli yönetilmesi gerektiğini belirten Acar, ihale süreçlerinde mevzuata tam uyum sağlanmasının kamu kaynaklarının etkin ve şeffaf kullanımı açısından hayati olduğunu vurguladı. Acar, "İhale yaparken kurumumuzu ve kendimizi güvence altına almamız gerekiyor. Yaşanabilecek sıkıntıların önüne ancak kamu denetimi altında, yasalar çerçevesinde hareket ederek geçebiliriz. Kanunlara tam uyum sağlandığında hiçbir sorun yaşanmaz" diye konuştu.

Yerel yönetimlerde hukuka uygun hizmet anlayışı

Toplantıya katılan Bornova Belediyesi bürokratları ve çalışanları, yerel yönetimlerde hukuki çerçevenin ve şeffaf yönetimin önemini vurgulayan eğitimden büyük fayda sağladı. Sürekli değişen mevzuatlara uyum sağlamak adına düzenlenen bu tür eğitimlerin devam edeceği belirtildi.