İzmir’in Foça ilçesinde bulunan makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir’in Foça ilçesinde bulunan makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın öğle saatlerinde Foça Ceza İnfaz Kurumu yakınlarında bulunan makilik arazide çıktı. Henüz belirlenemeyen sebepten çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 5 helikopter ve 2 uçak ile havadan, 10 arazöz ve 4 su tankeri ile karadan müdahaleye başladı.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.