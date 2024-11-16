İzmir’in Bergama ilçesinde bir züccaciye dükkanının açılışında indirimli ürünleri satın almak için mağazaya akın eden vatandaşlar birbirlerini ezdi. İzdihamda bir kadının yere düştüğü de görülürken o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bergama ilçesi Ertuğrul Mahallesi’nde bir züccaciye dükkanının açılışına özel indirim kampanyası düzenlendi. Mağazanın indirimini duyan vatandaşlar ise dükkanın önüne akın etti. Kapıların açılmasıyla birlikte içeriye girmek için koşturan vatandaşlar adeta birbirlerini ezdi.

İzdihamın arasında bir çocuğun da olduğu görülürken, o kalabalıkta dengesini kaybeden bir kadın da yere düştü. O anlar cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.