Kütahya Valiliği himayesinde, Ege Bölgesi Kütahyalılar Federasyonu tarafından İzmir’de düzenlenen 2. Kütahya İl Tanıtım Günleri başladı.

Bostanlı Kapalı Pazar Yeri’nde düzenlenen 2. Kütahya İl Tanıtım Günleri’nin açılış töreni Kütahya Valisi Musa Işın, eşi Tuba Işın, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Ege Bölgesi Kütahyalılar Federasyonu Başkanı Ufuk Aksoy, il ve ilçe protokol üyelerinin katılımıyla yapıldı. Vali Işın, açılışın ardından stantları ziyaret ederek ürünler hakkında bilgi aldı, katılımcılara teşekkür etti.

3 gün sürecek tanıtım fuarında Kütahya’nın zengin tarihini, çeşitli kültürünü, sanatını, doğal güzelliklerini ve yöresel lezzetlerini İzmir’deki Kütahyalılara ve tüm ziyaretçilere sunmanın önemine dikkat çeken Vali Musa Işın, “Öncelikli amacımız, İzmir’de yaşayan Kütahyalıların birbirleriyle bağlarını daha da kuvvetlendirmek” dedi.

“Tanıtım Günlerine herkesi bekliyoruz”

Kütahya İl Tanıtım Günleri’nin Kütahya’yı yalnızca İzmir’e değil, bütün Ege Bölgesi’ne tanıtma imkanı sunacağını belirten Vali Işın, “Kütahyayı tanımak isteyen herkesi Kütahya İl Tanıtım Günleri’ne davet ediyoruz” dedi.

Kütahya’nın tarihi, kültürü, geleneksel sanatları, yöresel ürünleri ve doğal güzelliklerinin tanıtıldığı Kütahya İl Tanıtım Günleri 9 Ekim’e kadar ziyaret edilebilecek.