İzmir’in Buca ilçesinde uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik kurulan özel polis ekibi faaliyetlerini sürdürüyor. Uyuşturucu taciri olduğu değerlendirilen şüphelinin evine yapılan baskında bir miktar uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirilirken şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından tutuklandı.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği bünyesinde kurulan ve uyuşturucu ticaretine karşı özel faaliyetler yürüten Narko-Alan timleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapan bir şüpheliyi belirledi. Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından, Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatla E.Y. adlı şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada, bir miktar esrar ve skank esrar maddesi ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.