Türkiye’nin atık su arıtma lideri İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Torbalı’daki Ayrancılar-Yazıbaşı Atıksu Arıtma Tesisi’nin kapasitesini 3 kat artırıyor. 400 milyon liralık yatırımla yıl içinde hizmete alınacak tesiste bölgedeki sanayi kuruluşlarının atık suları da arıtılacak.İZMİR (İGFA) - Avrupa standartlarında arıtma sayısı, kapasitesi ve kalitesiyle Türkiye’ye örnek olan İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Küçük Menderes Havzası’nı korumak için çalışmalarını sürdürüyor.

450 milyon liralık yatırımla kapasitesi artırılan Torbalı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’ni ocak ayında hizmete alan İZSU, Torbalı Ayrancılar-Yazıbaşı Atık Su Arıtma Tesisi’ndeki kapasite artırım çalışmalarını da sürdürüyor.

400 milyon liralık maliyetle tamamlanacak tesiste sanayi kuruluşlarının atık suları da arıtılacak ve tesisin kapasitesi günlük 7 bin metreküpten 25 bin metreküpe çıkacak. Ek ünitelerin yapımıyla eş zamanlı olarak bölgede kanalizasyon ve iletim hatları da yenileniyor.

Ayrancılar-Yazıbaşı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nin Yazıbaşı, Ayrancılar, Kuşçuburun ve civarı yerleşim alanlarının evsel atık sularını arıttığını belirten İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, “2009 yılından beri hizmet veren tesisimizde yıllar içerisindeki nüfus artışından dolayı bir kapasite artırımına gittik. 2040 yılı öngörülerek yaptığımız proje tamamlandığında bölge nefes alacak. Torbalı’ya ardı ardına yaptığımız yatırımlar sayesinde Küçük Menderes’teki kirlilik kaynaklarını en aza indirmeyi hedefliyoruz. İZSU Genel Müdürlüğü olarak geçtiğimiz günlerde İzmir’in en büyük ikinci arıtma tesisi olan Torbalı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’ni de devreye almıştık. Yaptığımız yatırımlarla Torbalı daha temiz bir çevreye kavuşarak ’sürdürülebilir çevre’ hedefine bir adım daha yaklaşmış olacak ” dedi.