İzmir’de bir korsan taksi sürücüsü, aracına aldığı müşterileri tarafından gasbedilmeye çalışılınca kendini araçtan attı. Polis arabayı gasbeden şahısları kıskıvrak yakaladı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Bayraklı ilçesi Soğukkuyu Mahallesi’nde meydana geldi. H.Y.K. (33), 35 HE 1165 plakalı korsan taksisiyle müşterilerin çağırması üzerine Anadolu Caddesi üzerinde bulunan bir benzin istasyonuna geldi. Korsan taksiye binen 2 müşteri önce sürücüden Örnekköy Mahallesi’ne gitmek istedi. Daha sonra arabanın içinde şoförü tehdit etmeye başlayan şahıslar 2 saat gezindikten sonra Evka-5 semtine uğrayıp bir arkadaşlarını daha araca aldılar. C.Ö. (19), K.B. (19) ve U.Ö. (17) tarafından gasbedilmeye çalışılan korsan taksi sürücüsü önce canlı konumunu arkadaşlarına gönderdi, daha sonra ani bir reflekse şoför kapısını açıp kendi araçtan dışarı attı. Gaspçılardan canını kurtaran sürücü, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri tarafından olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Bayraklı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine ekiplerince yapılan kamera ve saha çalışmalarında olayın şüphelilerinin C.Ö. (19), K.B. (19) ve U.Ö. (17) oldukları tespit edildi. Gasbedilen aracın plakası sökülmüş vaziyette kullanan C.Ö. polis ekipleri tarafından durdurulmak istenince kaçtı. Kısa bir kovalamacanın ardından şahıs gasbettiği araçla birlikte yakalandı. Diğer şahıslar K.B. ve U.Ö. Kubilay Caddesi’nde yakalandı. Olayla ilgisi olduğu düşünülen C.T.’yi (20) ise arama çalışmaları devam ediyor.