İzmir’in Urla ilçesinde tartıştığı eşini pompalı tüfekle yaralayan adam daha sonra da aynı suç aletiyle başına sıkarak intihar etti.

İzmir’in Urla ilçesinde tartıştığı eşini pompalı tüfekle yaralayan adam daha sonra da aynı suç aletiyle başına sıkarak intihar etti.

Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 23.00 sıralarında Urla ilçesi, Yaka Mahallesi’nde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Yaşar Şaşmaz (57) ile eşi İ.Ş. (44) arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Bunun üzerine Yaşar Şaşmaz evde bulunan pompalı tüfekle ilk önce eşi İ.Ş.’yi yaraladı daha sonra da aynı suç aletiyle başına ateş ederek intihar etti. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde ayak ve karın bölgesinden yaralanan İ.Ş.’nin durumunun ağır olduğu, pompalı tüfekle kendi başına sıkarak intihar eden Yaşar Şaşmaz’ın da olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Tahlisiz kadın ambulans ile Dokuz Eylül Üniversite Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, intihar eden Yaşar Şaşmaz’ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.