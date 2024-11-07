İzmir Körfezi’nin temizliği için çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, 27 Kasım Çarşamba günü “Körfezin geleceği İzmir’in geleceği” başlıklı bir çalıştay düzenliyor. Çalıştayda, Körfez’in ekolojisi, deniz ulaşımı, İzmirlilerin Körfez’le bütünleşmesi gibi konular tartışılacak. Körfez’in geleceğine ışık tutacak çalıştayla ilgili konuşan Başkan Tugay, “İzmir Körfezi için sürdürdüğümüz ve yeni başlatacağımız çalışmalar var. Çalıştayda Körfez’in hem bugününü, hem de geleceğini planlayacağız” dedi.

İzmir Körfezi’ni temizlemek için çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Körfez’in geleceğini belirlemek adına yol haritası oluşturacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZSU Genel Müdürlüğü, İZDENİZ AŞ ve İzmir Planlama Ajansı (İZPA) ortaklığında 27 Kasım Çarşamba günü “Körfezin geleceği İzmir’in geleceği” çalıştayı düzenlenecek. Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası’nda yapılacak çalıştay, Körfez’in geleceğini de koruma altına alacak. Alanında uzman isimlerin yer alacağı çalıştayda, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları da bulunacak.

Körfez için birlik mesaisi

Çalıştayda öne çıkacak konu Körfez’in ekolojisinin korunması olacak. Körfez’in sorunlarına sürdürülebilir ve kalıcı çözümler üretmek amaçlanacak. Bunun için merkezi yönetim ile yerel yönetim iş birliğinin sağlanması, üniversitelerin ve bilim insanlarının sürecin öznesi haline gelmesi gerekliliği konuşulacak.

Çalıştayın üzerinde duracağı bir başka konu ise deniz ulaşımı olacak. Ayrıca İzmirlilerin Körfez’le bütünleşmesi, buluşma noktalarının çoğalması için kıyı yapıları ve sahil şeridinin insanı ve doğayı gözeten bir anlayışla düzenlenmesi gündemde olacak.

Çalıştay, Körfez’i kullanan bütün paydaşların “Sağlıklı bir Körfez ve yaşanabilir bir kent” için hassasiyet ve sorumlulukla hareket etmesini ve ortak paydada buluşmasını sağlayacak.

Tugay: "Kararlar alacağız"

Körfez’in hem bugününü, hem de geleceğini planlamak için birçok çalışma yapmayı hedeflediklerini belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 27 Kasım’da yapılacak çalıştayı önemsediklerinden söz etti. Bir bilim kurulu oluşturacaklarını vurgulayan Tugay, “Bazı kararlar alacağız. İzmir Körfezi için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.