İzmir’in Aliağa ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hurda metal yüklü çekici devrildi, çekicin dorsesinde bulunan hurda parçaları karayoluna döküldü.

İzmir’in Aliağa ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hurda metal yüklü çekici devrildi, çekicin dorsesinde bulunan hurda parçaları karayoluna döküldü.

Edinilen bile göre, kaza, sabah saatlerinde Kuzey Ege Otoyolu Yeni Foça bağlantı yolunda meydana geldi. İzmir yönünden Yeni Foça istikametine giden Y.T idaresinde 35 GC 6802 plakalı metal hurda yüklü çekici, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle devrildi. Kaza sonrası araç sürücüsü Y.T yaralanırken, çekicin dorsesinde bulunan hurda parçaları karayoluna döküldü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralanan çekici sürücüsünü ambulans ile Menemen Devlet Hastanesine kaldırdı.