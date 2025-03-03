Türk Kızılay Konak Şubesi, Ramazan ayının bereketini ve manevi atmosferini paylaşarak ihtiyaç sahiplerine yönelik kapsamlı bir dayanışma seferberliği başlattı.İZMİR (İGFA) - İzmir'de Kızılay Konak Şubesi, yalnızca iftar yemeği ikramı ve gıda yardımlarıyla değil, bayram öncesi giysi dağıtımları ve sosyal destek projeleriyle de ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedefliyor. Günlük 500 Kişilik İftar Sofrası ile Ramazan’ın Bereketi Paylaşılıyor

Ramazan ayı boyunca Konak’ın tarihi semtlerinden Basmane’deki Çorakkapı Camii'nde her gün 500 kişilik sıcak iftar yemeği ikram edilecek. Günlük olarak sunulan iftar sofraları, ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra, birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirmek isteyen herkes için bir dayanışma noktası olacak. Bu anlamlı seferberlik, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Konak Şubesi ile yapılan işbirliği sayesinde daha geniş bir kitleye ulaşacak. İki kurumun ortaklaşa yürüttüğü bu proje kapsamında, gönüllülerin ve hayırseverlerin katkıları büyük önem taşıyor.

Ancak, bu dayanışma yalnızca iftar yemekleriyle sınırlı kalmayacak. Türk Kızılay Konak Şubesi, dar gelirli ailelere düzenli gıda kolisi dağıtımı yaparak Ramazan boyunca sofraların dolu kalmasını sağlayacak.

Ramazan ayının sonunda yaklaşan bayram sevincini herkesin yaşayabilmesi için giysi yardımları da yapılacak. Özellikle çocukları sevindirmek adına, Kızılay yeni ve temiz kıyafetler dağıtarak bayrama hazırlık sürecinde ihtiyaç sahiplerine destek olmayı hedefliyor. Bu yardımlar yalnızca çocuklarla sınırlı kalmayacak; ekonomik sıkıntılar nedeniyle bayramı zor geçiren aileler de bu dayanışmadan faydalanabilecek.

Türk Kızılay Konak Şube Başkanı Melih Bingöl, Ramazan boyunca yapılacak yardımların hayırseverlerin katkıları ve gönüllülerin desteğiyle büyüyeceğini vurguladı.

Kızılay’ın Ramazan çalışmalarının yalnızca maddi yardımlarla sınırlı kalmayacağını, toplumun her kesimine ulaşmayı hedeflediklerini ifade eden Şube Başkanı Melih Bingöl, bu anlamlı dayanışma seferberliğiyle ilgili yaptığı açıklamada, Ramazan ayı boyunca TDV Konak Şubesiyle birlikte, Basmane semtindeki Çorakkapı Camii’nde 500 vatandaşa iftar yemeği ikram edeceklerini gıda kolisi ve bayrama doğru giysi yardımlarının da kesintisiz süreceğini söyledi.

Ramazan'ın bereketini ve sevincini ihtiyaç sahipleriyle paylaşmaya devam edeceklerini belirten Türk Kızılay Konak Şubesi'ne bağış yapmak veya gönüllü olarak destek vermek isteyenlerin dayanışmaya katkı sağlayabileceğini kaydetti.