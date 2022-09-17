Olayla ilgili M.A. adlı 1 şüpheli gözaltına alınırken şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, ilçede bulunan bir tarlada izinsiz kenevir bitkisi ekildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda adrese operasyon gerçekleştiren ekipler, 253 kök Hint keneviri ele geçirdi.

İzmir’in Ödemiş ilçesinde bir tarlaya baskın yapan polis ekipleri, 253 kök kenevir ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

37 bin 250 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

37 bin 250 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.