Türkiye’nin en büyük turizm fuarları arasında yer alan Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı’nda, Antalya Büyükşehir Belediyesi standında Kemer tanıtımı da yapıldı.

Türkiye’nin en büyük turizm fuarları arasında yer alan Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı’nda, Antalya Büyükşehir Belediyesi standında Kemer tanıtımı da yapıldı.

Kemer Belediye Meclis üyeleri Mustafa Tıraş, Cumali Afşin, Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) Genel Sekreteri Ayşegül Zeybek, Olympos Teleferik temsilcisi Haydar Culfa Kemer standına gelen misafirlere Kemer hakkında bilgiler aktararak, Kemer tanıtım kitapçıkları ve broşürleri dağıttı.

Fuar ile ilgili açıklama yapan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer’i en iyi şekilde tanıtmaya başladıklarını aktardı. 9 Aralık Cuma günü kendisi de fuara katılarak turizm acentelerinin temsilcileri ile bir araya geleceğini belirten Topaloğlu, "Fuar alanında Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin standında ayrılan Kemer bölümüne büyük bir ilgi var. Kemerimizi denizi, doğası ve güneşinin yanında ev sahipliği yaptığı spor etkinlikleri ile de tanıtıyoruz. Bir spor destinasyonu haline gelen ilçemizi tüm platformlarda en üst seviyeye çıkaracağız. Misafirlerimize Kemerimiz ile ilgili tanıtım kitapçıkları ve broşürleri de dağıtıyoruz" dedi.

Fuar, 10 Aralık Cumartesi günü sona erecek.