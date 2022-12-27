İzmir’in Karabağlar ilçesinde tartıştığı karısını 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde boğazından bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı. Zanlının eşiyle ev işleriyle ilgilenmediği, sokak kedilerine baktığı ve bu sebeple aralarında daha önce de tartışma çıktığını öne sürdüğü öğrenildi.

İzmir’in Karabağlar ilçesinde tartıştığı karısını 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde boğazından bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı. Zanlının eşiyle ev işleriyle ilgilenmediği, sokak kedilerine baktığı ve bu sebeple aralarında daha önce de tartışma çıktığını öne sürdüğü öğrenildi.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında ilçeye bağlı Limontepe Mahallesi 9752. Sokak’ta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.F. ile karısı Nuran Fırat arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine A.F., eline aldığı bıçakla karısına saldırdı. Boğazına isabet eden bıçakla yaralanan Nuran Fırat kanlar içerisinde yere yığılırken, A.F. olay esnasında evde bulunan 5 yaşındaki çocuğunu dışarı çıkartıp alt katta bulunan ev sahibine bırakarak olay yerinden kaçtı. Kavga seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekiplerin yaptığı kontrolde öldüğü belirlenen talihsiz kadının cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayet şüphelisi A.F. ile Nuran Fırat çiftinin 2 çocuklarının olduğu, çocuklardan 12 yaşında olanın olay esnasında okulda olduğu, 5 yaşındaki çocuğun ise evde olduğu öne sürüldü. Cinayetin hemen ardından 5 yaşındaki çocuğun cinayet şüphelisi baba tarafından alt katta bulunan ev sahibine bırakıldığı öğrenildi.

Tutuklandı

Yaşanan olayın ardından kaçan cinayet zanlısı A.F., polis ekiplerince dün Urla ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının İlk ifadesinde, eşi Nurhan Fırat ile ev işleriyle ilgilenmediği, sokak kedilerine baktığı ve bu sebeple aralarında daha önce de tartışma yaşandığını öne sürdüğü öğrenilirken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.F., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.