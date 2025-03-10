İzmir Karabağlar Belediyesi tarafından kısa zaman önce hayata geçirilen Karabağlar Kent Tiyatrosu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için sahne aldı. “Sığınamayanlar” isimli tiyatro oyunuyla seyircinin karşısına çıkan ekip, dakikalarca ayakta alkışlandı.İZMİR (İGFA) - İzmir Karabağlar Belediyesi tarafından kısa bir zaman önce kurulan Karabağlar Kent Tiyatrosu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için sahne aldı.

Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezinde oynanan oyun, Karabağlar’da yaşayanlar tarafından büyük ilgi gördü. Dakikalarca ayakta alkışlandı. Dört kadının, kadın sığınma evinde yaşadıklarını anlatan “Sığınamayanlar” oyununu izlemeye çok sayıda vatandaş geldi.

Kadınların yaşadıkları fiziksel şiddete, cinsel şiddete ve psikolojik şiddete dikkat çeken oyunda birbirinden farklı dört kadının hayatında yaşadıkları zorluklar ve yaşam hikayeleri anlatıldı. Bugüne kadar katledilen kadınların anıldığı tiyatro oyunu, seyirciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

Büyük emeklerle hazırlandı Ayça Üzüm tarafından yazılan ve Serkan Baştürk tarafından yönetilen oyunda İlknur Bayzit Çatal, Nejla Özge Alban, Gizem Alp ve Gamze Coşkun sahne aldı. Kısa sürede büyük emekle hazırlanan oyunun reji asistanlığını Zeynep Başar Cengiz ve dramaturgiyi Onur Çatal üstlenirken, dekor tasarımda Mehmet Ali Zeren, kostüm tasarımda Burçin Alkan Parlak, dekor uygulamada Halide Yalçıntepe ve Oylum Öterbülbül, ışıkta Havva Adal ve Fatih Ağılkaya, seste Emre Kazımoğlu emek verdi. Sahne amirliğini Kıyasettin Yasa, video fotoğrafı Mert Temizer ve afiş tasarımı M. Rasim Doğan üstlendi.

Başkan Kınay: Biz o kadınları biliyoruz Tiyatro oyununu izlemeye Alsancak’ta düzenlenen “Feminist Gece Yürüyüşü”nden geldiklerini belirten Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, pek çok kadının selamını ve gücünü getirdiklerini ifade etti.

Oyunda hikayesi anlatılan kadınlar için sorulan “O kadınları bilir misiniz?” sorusu hakkında konuşan Başkan Kınay, “Kadının ne işi var dedikleri Karabağlar’da kadın belediye başkanı olarak buradayım” Bir yıl önce “Karabağlar’da kadının ne işi var, kadından başkan olur mu?” denilen Karabağlar’da kadın bir belediye başkanı olarak konuştuğunu söyleyen Başkan Kınay, 55 günde sokak sokak, ev ev gezen; inançlarını ve yüreklerini paylaşan Karabağlar’ın kadınları, gençleri ve emekçileri sayesinde bugün burada olduğunu belirtti.

Tam 1 yıl önce Karabağlar Kent Tiyatrosunu kurma kararı aldıklarını ifade eden Başkan Kınay, “Biz bugün burada sesini duyuramayanların sesini duyuyoruz, söyleyemediklerimizi söylüyoruz. Biz Karabağlar’da ilkleri yaşıyoruz. Biz o kadınları biliyoruz ama onlar da bizi bilsinler; Karabağlar’da çok güçlü bir aileyiz” şeklinde konuştu