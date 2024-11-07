İzmir’in Dikili ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir kamyonetin kasasında, 40 düzensiz göçmen ve yasa dışı geçişi organize eden 1 kişi yakalandı. Öte yandan ekipler tarafından gerçekleşen faaliyetlerde, toplam 213 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı.

5 Kasım saat 04.47’de İzmir ili Dikili ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Dikili/Koldestim) ve Çandarlı İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı personeli şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu. Yapılan aramada, kamyonet kasası içerisinde 19’u çocuk 40 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin aynı gün Çeşme ve Dikili açıklarında gerçekleşen çalışmalarında ise yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma girişiminde bulunan 64 göçmen yakalandı.

Ekiplerin Seferihisar ve Karaburun ilçesi açıklarındaki faaliyetlerinde ise, Yunanistan unsurları tarafından itilen ve motor arızası nedeniyle sürüklenen toplam 109 düzensiz göçmen kurtarıldı.

73’ü çocuk toplam 213 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. Dikili’de yakalanan organizatör şüphelisi ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.