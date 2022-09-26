Operasyonda olayla ilgili R.Ö., Z.A. ve İ.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından İzmir’e yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. İstihbarat Şube Müdürlüğü desteğiyle gerçekleştirilen çalışmalarda belirlenen kamyonet, Kemalpaşa ilçesinde durduruldu. Kamyonette yapılan aramalarda, kasada bulunan koliler içerisinde 166 bin 600 kapsül yeşil reçeteye tabi sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde durdurulan bir kamyonetin kasasından, 166 bin 600 sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

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