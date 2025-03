Kadın istihdamını destekleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu alanda önemli adımlar atıyor. Kritik görevlerin yanı sıra birçok alanda söz sahibi olan kadınlardan kimi daha sağlıklı bir kent, kimi ise düzenli bir şehir için çalışıyor. Emek ve alın teri ile İzmir’i güzelleştiren kadınlar, hayata değer katıyor. Kadın süpürgeciler sokakları titizlikle temizlerken, kadın zabıtalar da güvenli ve düzenli bir kent için çalışıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kadın istihdamını destekleyen politikaları, kadınların iş hayatına kazandırılmasına katkı sunarak topluma örnek oluyor. Belediyenin kritik birimlerinin yanı sıra sokak temizliği, operatör, zabıta ve daha birçok alanda çalışan kadınlar, işini severek yürütüyor. Her alanda sözü olan kadınların emeği, kenti güzelleştiriyor. Kadın süpürgeciler de sabahın erken saatlerinde işbaşı yaparak, Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk sahasındaki cadde, meydan ve bulvarları süpürüyor.

"Önce kadınları güzelleştiriyordum şimdi sokakları"

İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı Kent Temizliği Şube Müdürlüğü’nde sokak süpürgecisi olarak görev yapan kadınlardan Sinem Erkan, daha önce kadın kuaförlüğü yaptığını belirtti. Şimdiki işini severek yaptığını belirten Sinem Erkan, "Kadınların çalışma alanında olması önemli. 15 yıl boyunca kuaförlük yaptım. O zaman kadınları güzelleştiriyordum, şimdi de sokaklarımızı. Kadın süpürgeci olarak ilk başladığımızda insanlar biraz yadırgadı ama şimdi herkes bize teşekkür ediyor. Biz de işimizi büyük bir sevgi ile yapıyoruz. İnsanlardan güzel tepkiler gördükçe gururlanıyoruz" dedi.

"Hayatımızdaki özeni sokaklara da yansıtıyoruz"

Süpürgeci Özgül Balaban da doğup büyüdüğü şehre hizmet etmenin gururunu taşıdığını aktardı. Kadınların yaşam alanlarında çok titiz olduğunu ifade eden Balaban, "Kendi hayatımızda nasıl titizsek, bunu sokaklara da yansıtıyoruz. Burada da aynı düzeni sağlıyoruz" diye konuştu. Daha önce kasiyer olarak çalışan Nazlıcan Güleryüz ise işini severek yaptığını söyledi. İzmirlilerin de kente sahip çıkmasını isteyen Güleryüz, "Daha sağlıklı bir İzmir için yurttaşların çöplerini yerlere değil de çöp kovalarına atmalarını rica ediyoruz" dedi.

"Kendimle gurur duyuyorum"

Evli ve iki çocuk annesi olan çöp süpürme aracı operatörü Hanife Öztürk ise bu mesleği yaptığı için kendisiyle gurur duyduğunu vurguladı. Öztürk, "Eşim, kızım ve oğlum benim bu aracı kullandığımı görünce çok şaşırdı ve gurur duydu. İşimi çok severek yapıyorum. Operatör olmayı ben istedim. Kadın olarak topluma örnek olmak istedim. Bizler temiz bir İzmir istiyoruz ve bunun için çalışıyoruz" diye konuştu.

"Evimizi temizler gibi sokakları temizliyoruz"

Tüm çalışanların işini severek yaptığını söyleyen İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı Kent Temizliği Şube Müdürlüğü Konak 1 Bölge Amiri Özlem Pelivan da "Bir kadının özeni, sokakları temizlerken de hissediliyor. Evimizi temizler gibi sokakları temizliyoruz. Bütün özverimizle çalışıyoruz ancak sizlerde lütfen yerlere çöp atmayın" dedi.

"Kadınlar yılın her günü değerli"

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kadın zabıta personeli ise güvenli ve düzenli bir kent için emek harcıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Bisikletli Ekipler Amirliği’nde görevli zabıta memuru Sinem Özan da belediyenin topluma dönük binlerce yüzünden sadece biri. Kentte sahil şeridi, yaya yolları, kaldırım işgallerini bütün gün bisiklet sürerek kontrol altında tutmaya çalışan Özan, "Vatandaşlarımızın sağlıklı, huzurlu şekilde, herhangi bir engelle karşılaşmadan günlük yaşamlarını sürdürmesi için görev yapıyoruz. Yurttaşlar kadın memurları görünce güzel tepki veriyor. Sahada kadın ve erkek gözetmeksizin hepimiz aynı zorluklarla karşılaşıyoruz. Kadınlar toplumun temel yapı taşını oluşturan, gelecek nesilleri yetiştirenlerdir. O nedenle yılın her günü kıymeti ve değeri bilinmeli" dedi.

"Kadının elinin değdiği her yer güzelleşiyor"

Zabıta memuru Esra Zilek ise kadın olmanın ruhunda insanlara yardım etmenin sorumluluğu olduğunu ifade etti. Zilek, "Sahade çalışan bir kadın olarak yurttaşlara dokunmak, onlara yardım etmek, zor durumda kalmamaları için gerekli önlemleri almak beni ben yapan bir güç. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü çok önemli gün. Ama bugünün önemi her zaman anlaşılmalı. Bir güne sığdırılmamalı. Kadınlar yaşamın içerisinde var olduğu zaman çok daha farklı oluyor. Kadınlar girdiği ortamı düzenliyor, güzelleştiriyor. Kadının elinin değdiği her yerin güzelleştiğine inanıyorum. O nedenle kadın erkek ayrımı gözetmeksizin, kadınlar her alanda bulunmalı. Böylece var olan zorlukların üstesinden daha rahat geliriz" diye konuştu.