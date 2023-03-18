İzmir’in Tire ilçesinde, kaçak kazı yapan 7 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kirazlı Mahallesi’ndeki Çiniyeri Mahallesi’nde bulunan Karatepe mevkisinde, kaçak kazı yapıldığı ihbarı aldı. Bunun üzerine ekipler operasyon düzenleyerek E.G., D.A.D., A.G., M.Ç., N.A., Ö.G. ve E.G. olmak üzere 7 kişiyi suçüstü yakaladı ve gözaltına aldı. Operasyonda; 4 dinamit, kazma, kürek, matkap, dedektör ile tabancaya el konuldu.

Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.