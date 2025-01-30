İzmir’in Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Torbalı ilçesinde düzenlenen operasyonda piyasa değeri 10 milyon lira olan 250 ton kaçak atık yağ, toplama yağ ve karışımlı akaryakıt ele geçirdi.

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak atık yağ, toplama yağ ve karışımlı akaryakıt ürünlerinin üretim ve ticaretini önlemeye yönelik yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucu Torbalı’da belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Depo içerisinde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 10 milyon TL olan plastik ve metal tanklar içerisinde 250 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili olarak yakalanan 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

İzmir Polisi olarak, akaryakıt kaçakçılığı yaparak devleti büyük ölçüde vergi kaybına uğratan, haksız rekabete yol açan, ayrıca standartlara uygun olmadığı için doğal çevreye ve araçlara ciddi zararlar veren şahıslar ile mücadelenin devam ettiği belirtildi