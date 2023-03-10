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Bu çerçevede Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve ilçe jandarma komutanlıkları ekipleri, 28 Şubat-08 Mart 2023 tarihleri arasında İzmir’in; Kınık, Karabağlar, Menemen, Bayındır, Bergama, Kemalpaşa, Torbalı ve Foça ilçelerine operasyonlar düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda değişik suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan; K.A., G.M., M.A., M.E., T.B., I.M., M.T., E.K., E.C. isimli 9 kişi kıskıvrak yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, jandarma sorumluluk sahasında yürütülen planlı çalışmalar sonucu, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 firariyi yakalamak için çalışma başlattı.

Jandarma dedektifleri olarak da bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, İzmir’in farklı ilçelerinde düzenledikleri operasyonlar sonucunda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 kişiyi yakaladı.

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