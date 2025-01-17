İzmir’in Güzelbahçe ve Aliağa ilçelerinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

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İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesi amacıyla yürütülen çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, Güzelbahçe ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 7 kilo 236 gram skunk esrar maddesi ele geçirdi. Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Aliağa ilçesinde gerçekleştirilen başka bir operasyonda ise, 2 bin 50 uyuşturucu nitelikli hap ve 20 gram esrar ele geçirildi. Operasyonlarda olaylarla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: iha