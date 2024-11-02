İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 129 bin 128 uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemalpaşa ilçesinde bir adreste, yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, 129 bin 128 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.