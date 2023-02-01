İzmir’de jandarma ekipleri tarafından İnsansız Hava Aracı (İHA) destekli trafik uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlerde kural ihlali yaptığı tespit edilen araç sürücüleri hakkında cezai işlemler uygulandı.

İzmir’de jandarma ekipleri tarafından İnsansız Hava Aracı (İHA) destekli trafik uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlerde kural ihlali yaptığı tespit edilen araç sürücüleri hakkında cezai işlemler uygulandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik kazalarına bağlı can kayıplarının azaltılması maksadıyla gerçekleştirilen trafik denetimlerini havadan da sürdürdü. Aydın Jandarma Filo Komutanlığından görevlendirilen İnsansız Hava Aracı (İHA) eşliğinde, İzmir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde yer alan bölgelerde denetimler gerçekleştirildi. Menderes, Bergama ve Kınık ilçeleri ile Kuzey Ege Otoyolu güzergahında İHA ile gerçekleştirilen denetimlerde kural ihlali yaptığı tespit edilen araç sürücüleri hakkında cezai işlemler uygulandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2022 yılında alınan trafik tedbirleri neticesinde ölümlü kazalarda yüzde 8, yaralanmalı kazalarda yüzde 14, can kayıplarında ise yüzde 20 oranında azalış sağlandığı belirtildi.