İzmir’de jandarma ekipleri tarafından MİT Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen uyuşturucu baskınlarında 9 adrese operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı koordinesinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışmalar yürüttü. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 9 adrese yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 3 kilogram kubar esrar, 25 bin 807 yeşil reçeteye tabi sentetik ecza ürünü, 7 gram kokain, 1 hassas terazi, 2 tabanca, 174 tabanca mermisi, 1 ruhsatsız otomatik av tüfeği ile 75 adet sahte 50 dolar ve 80 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde 6 şüpheli gözaltına alınırken, jandarmadaki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı; 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.