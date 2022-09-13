İzmir’de yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isteyen düzensiz göçmenlere yönelik jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen 32 ayrı operasyonda toplam 794 düzensiz göçmen ve 7 organizatör yakalandı.

İzmir’de yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isteyen düzensiz göçmenlere yönelik jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen 32 ayrı operasyonda toplam 794 düzensiz göçmen ve 7 organizatör yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilçe jandarma komutanlıkları ekipleri, 30 Ağustos - 10 Eylül tarihleri arasında göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar yürüttü. Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda, Bayındır, Bergama, Buca, Çeşme, Karaburun, Dikili, Kemalpaşa, Menderes, Menemen, Foça, Seferihisar, Selçuk, Torbalı ve Urla ilçelerinde gerçekleştirilen 32 ayrı operasyonda, 794 düzensiz göçmen ve 7 organizatör yakalandı. Operasyonlarda, olaylarda kullanılan 1 kamyon, 3 ticari taksi, 4 minibüs ve 1 otomobile de el konuldu.

Göçmen çocuklar boya yaparak eğlendi

Yakalanan düzensiz göçmenler, jandarma tarafından ihtiyaçları karşılanarak ilçe jandarma komutanlıklarında ağırlandı. Göçmen çocuklar ise Uluslararası Göç Örgütü yetkilileri tarafından dağıtılan boyama kitabı ve boyalarla vakit geçirdi. Aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu toplam 794 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

3 organizatör tutuklandı

Öte yandan, operasyonlarda gözaltına alınan 7 organizatör de işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 3’ü tutuklanırken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.