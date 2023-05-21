İzmir’de jandarma ekipleri tarafından 300 motosiklet sürücüsüne, kazaların önüne geçmek için reflektif yelek dağıtıldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, motosiklet, motorlu bisiklet, bisiklet ve elektrikli bisiklet sürücülerinin karıştığı trafik kazalarının önüne geçebilmek amacıyla yürüttüğü çalışmalarını sürdürdü. Sürücülerin özellikle geceleri görünürlüklerini artırarak diğer yol kullanıcıları üzerinde farkındalık oluşturmak maksadıyla, "Reflektif Yelek Giy, Görünür Ol" ve "Kaskını Tak, Yola Güvenle Bak" mottolu proje çalışmaları ve kampanyalar çerçevesinde ekipler, Ödemiş ve Torbalı ilçesinde çeşitli faaliyetlerde bulundu. Proje çerçevesinde Jandarma Trafik Timleri, sorumluluk bölgelerindeki motosiklet, motorlu bisiklet, bisiklet ve elektrikli bisiklet sürücülerine yönelik bilgilendirme yaptı.

300 reflektif yelek dağıtıldı

Sürücülere yönelik bilgilendirmelerde bulunan jandarma, faaliyet esnasında sürücü ve yolculara toplam 300 adet reflektif yelek dağıttı. Ekiplerin trafik kazalarında can kayıplarını azaltmak ve önüne geçebilmek maksadıyla yürüttüğü çalışmaların süreceği belirtildi.