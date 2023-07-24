Türkiye’de yüzde 24,6 açık iş oranı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Derman Küçükaltan, İŞKUR’un yayınladığı “İşgücü Piyasası Araştırma Sonuçları” üzerinden değerlendirmede bulundu. Özellikle İzmir’de açık iş oranının yüzde 26’ya çıktığını belirten Küçükaltan, “Sürekli büyüyen bir il olan İzmir’de işgücü arz-talep dengesi ülke ortalamasının üzerinde olduğu görülüyor. Rapor ayrıca meslek eğitiminin işverenin birinci önceliği olduğunu ortaya koyuyor” dedi.

İŞKUR’un yayınladığı “İşgücü Piyasası Araştırma Sonuçları” hakkında Prof. Dr. Derman Küçükaltan değerlendirmede bulundu. Rapora göre, meslek eğitiminin işverenin birinci önceliği olduğunu belirten Küçüktaltan, “İŞKUR verileri, ülkemizde işsizlerin yetkinlik ve yeterliliklerinin, işverenin talebini karşılamadığını gösteriyor. Meslek liseli ve meslek yüksekokullu eğitimli eleman açığı yüzde 14,7 iken, lisans mezunu eleman açığının yüzde 8,6 olduğu görülüyor. Mesleki eğitimli eleman ihtiyacı, lisans mezunları ihtiyacının 2 katına yakın” ifadelerini kullandı.

“İzmir’de açık iş oranı yüzde 26’ya çıktı”

İzmir’de açık iş oranının yüzde 26’ya çıktığını belirten Küçükaltan, “Sürekli büyüyen bir il olan İzmir’de işgücü arz-talep dengesi ülke ortalamasının üzerinde olduğu görülüyor” dedi. İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Derman Küçükaltan, meslek lisesi mezunlarının üniversite tercihlerinde daha avantajlı olduğuna vurgu yaparak konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Öğrenciler habersiz”

“Meslek lisesi mezunlarının ek puan ve Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları (M.T.O.K.) avantajları bulunuyor fakat öğrenciler bundan habersiz. Meslek lisesi öğrencileri, üniversite tercihlerinde kendi alanlarının devamı niteliğinde olan bir ön lisans programına başvurduğunda ek puan avantajına sahip oluyor. Alan dışı bir tercih yapmak istediklerinde ise bu imkândan yararlanamıyorlar. Üniversite kılavuzunda bir programın yanında eğer M.T.O.K. ifadesi yer alıyorsa, bu o bölüme öncelikli olarak mesleki ve teknik liselerden mezun olan öğrencilerin yerleşebileceği anlamına geliyor.”