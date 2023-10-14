İzmir’in Menemen ilçesinde iki işçi servisi ve otomobilin karıştığı kazada 1’i ağır 6 kişi yaralandı. Kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza saat 23.00 sıralarında İzmir Çanakkale Yolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Engin Y. idaresindeki 09 JL 542 plakalı otomobil ile Mehmet K. yönetimindeki 35 S 03191 plakalı işçi servisi çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle karşı şeride sürüklenen işçi servisi, 35 S 95060 plakalı başka bir işçi servisine çarptı; ardından bir iş yerinin duvarına çarparak durdu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, sürücüler ile yolcu konumunda bulunan A.T, A.Y, T.T. ve O.Y. yaralandığı belirlendi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla çevre hastanelere sevk edildi. Yaralılardan A.T.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı kamerada

Öte yandan meydana gelen kaza, bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde, işçi servisi ve otomobilin refüjü aşıp karşı şeride geçtiği, işçi servisinin duvara çarpıp durduğu, otomobile ise başka bir işçi servisinin çarptığı anlar yer aldı. Ayrıca kaza yapan otobüste bulunan yolcuların otobüsten inme anı da görüntülerde yer aldı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.