İzmir’in Karşıyaka ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı.

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 2 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Adreslerde yapılan aramalarda, 13,9 gram kokain maddesi, 585 gram esrar maddesi, 12 adet LSD uyuşturucu madde ve 3 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan şüphelilerden 2’si, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.