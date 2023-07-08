İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, hurda yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyol kenarındaki otluk alanda çıkan küçük çaplı yangın ise söndürüldü.

Kaza, İzmir-İstanbul Otoyolu Kemalpaşa bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Kemalpaşa yönüne gitmekte olan R.E. (56) idaresindeki 35 BCB 185 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Araç sürücüsü R.E. ve yolcu konumundaki H.E. yaralanırken, kamyonette yüklü olan plastik hurda malzemeleri yola ve yol kenarındaki otluk alana savruldu. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza sebebiyle yol kenarındaki otluk alanda çıkan küçük çaplı yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Öte yandan, ambulans ile Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza sebebiyle kontrollü olarak verilen trafik, ekiplerin çalışması sonucu yeniden normale döndü.