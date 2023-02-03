İzmir’de özellikle yarımada olarak bilinen Çeşme, Urla ve Karaburun ilçelerinin yanı sıra, kıyı ilçelerde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Yağmurun yanı sıra Çeşme-Ovacık açıklarında denizde hortum meydana geldiği görüntülendi. Aynı anda 8 ayrı hortumun oluştuğu kamera görüntülerine yansırken, hortumlar şans eseri karaya ulaşmadı.

İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında, sabah saatlerinde aynı anda 8 hortum görüldü. Paniğe neden olan hortumlar şans eseri karaya vurmadı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.