İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Kınık'ta yaptığı koordinasyon toplantısının ardından ilçeye bağlı 37 mahallenin muhtarıyla buluştu. Muhtarların kendilerine yol göstermesini isteyen Başkan Dr. Cemil Tugay, “Her ilçe için bir sekretarya oluşturuyoruz. Muhtarlar da dâhil kentin kanaat önderlerinin o ilçenin sorunları ile ilgili gerektiğinde arayacağı ve doğrudan takip edeceği bir sistem kurmaya çalışıyoruz” dedi.İZMİR( İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, ilçelerin sorun, istek ve ihtiyaçları için başlattığı ve bugün Kınık'ta düzenlenen koordinasyon toplantısının ardından ilçeye bağlı 37 mahallenin muhtarıyla bir araya geldi. Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur'un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Kınık Belediyesi'nin bürokratları da yer aldı. Başkan Tugay, muhtarların kendilerine yol gösterici olduğunu belirterek birlikte çalışmanın önemine vurgu yaptı. Tugay, muhtarların istek ve taleplerini de not aldı.

Tugay: Tek derdimiz var mahcup olmamak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, muhtarlardan gelen bilgileri önemsediklerini belirterek “Bazı muhtarlarımız biraz daha aktif şekilde belediyelere sorunlarını, taleplerini iletiyorlar. Bazı muhtarlarımız biraz daha çekingen duruyor. Çekingen durma işi iyi değil. Muhtarlık yaptığınız mahalle, köy komşularınızın yaşadığı yer. Bize sorunları, talepleri yansıtmanız gerekiyor. Tek derdimiz var, mahcup olmamak. Önemli bir şey bu. Çünkü bizim için oy atan herkese karşı sorumlu hissediyoruz. Bize oy vermemiş insanların da gönlünü kazanmak istiyoruz. Biz İzmir'i çok seven insanlarız. Biz İzmir'i, Kınık'ı, tüm mahallelerimizi, ilçelerimizi evimiz ve komşularımız olarak gören insanlarız. İmkânlarımız biraz kısıtlı olabilir ama biz o imkanları en iyi şekilde değerlendirmeye niyet ettik. Amacımız her bir kuruşumuzu verimli şekilde kullanmak, çok iyi bir işçilik çıkarmak ve yaptığımız işin uzun yıllar boyunca insanlara faydalı olmasını sağlamak” dedi.

İletişimin önemine dikkat çekti

Muhtarların belediye bürokratları ile iletişim halinde olmasını isteyen Başkan Dr. Cemil Tugay, “Arkadaşlarımın çare üreteceklerine inanıyorum. Şu anda belediyede bir çalışma yapıyoruz. Her ilçe için bir sekretarya oluşturuyoruz. Muhtarlarımız da dahil, kentin kanaat önderlerinin o ilçenin sorunlarını gerektiğinde arayıp ileteceği ve doğrudan takip edeceği bir sistem kurmaya çalışıyoruz. Başkanlığa bağlı olacak. Muhtarlık İşleri'nin kendi birimleri var o ayrı. Onun dışında böyle bir şey kurmak istiyorum ve çalışıyoruz. Amacımız; her zaman, günün hangi saati, haftanın hangi günü olursa olsun, özellikle acil durumlar, sıkıntılı durumlarda devamlı iletişim içinde olmayı sağlamak. Beraber kuracağız bu düzeni” dedi.

“Hepimiz için hayati bir konu”

Tarımın önemine vurgu yapan Başkan Tugay, çiftçiye eğitim vermek istediklerini söyledi. Tarımın planlı bir şekilde ilerlemesini istediklerini kaydeden Tugay, “Beraber çalışalım istiyorum. En önemli işlerimizden biri bu. Kınık, İzmir'in en önemli tarım alanlarından biri. Bu işler hallolacaksa buralarda hallolacak. Yapmazsak gelin 'bize söylemiştiniz' deyin. Hepimiz için hayati bir konu” dedi.

Bodur: Sizlere ne söz verdiysek hepsini yapacağız

Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur, “Bütün sorunlarınızı biliyoruz. Rapor halinde almıştık, hepsi incelendi, 2025 yılında çoğunu tamamlamış olacağız. Ufak tefekleri hızlı, daha zaman alan şeyleri biraz zamana yayacağız. Sizlere ne söz verdiysek hepsini yapacağız” şeklinde konuştu.