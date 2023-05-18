Yaklaşık 6 ay önce siroz tanısı koyulan 3 çocuk, 7 torun sahibi Ülkü Uşak (61), Anneler Günü öncesinde karaciğer nakli için ameliyat masasına yattı. Donörü olan küçük kızı Songül Özcan’dan (35) karaciğer dokusu nakledilen Uşak, Anneler Günü’nü hastane odasında çocuklarının sürpriz pastasıyla kutladı. Annesine can aşısı olan Özcan, “Her Anneler Günü’nde üç kardeş annemize hayatını kolaylaştıracak, mutlu edecek hediyeler alırdık. Bu en anlamlı hediye, en unutulmaz kutlama oldu” dedi.

Manisa’nın Salihli ilçesinde eşi Ayhan Uşak ile yaşayan ev hanımı Ülkü Uşak’a yaklaşık 6 ay önce kriptojenik (nedeni bilinmeyen) karaciğer sirozu tanısı koyuldu. Diyabet hastası olarak takibinde olduğu doktorunun siroz şüphesiyle sevk ettiği Celal Bayar Üniversitesi Hastanesinde Uşak için karaciğer nakli kararı verildi, hasta nakil için İzmir Kent Hastanesine yönlendirildi. Kadavradan bağış bekleme şansı olmayan Uşak’a canlı verici olmak için üç çocuğu da gönüllü oldu. Ancak tetkikler sonucunda oğlu Akın Uşak ile büyük kızı Gülizar Dönmek’in kan grupları uyuşmadı.

İkiz çocuk sahibi kızı donör oldu

Ardahan’ın Çıldır ilçesinde oturan ikiz annesi, ailenin en küçük çocuğu Songül Özcan’ın uyumlu donör olduğu belirlendi. Bir yıl kadar önce kalp rahatsızlığı da geçiren Uşak, hazırlıklar tamamlandıktan sonra 9 Mayıs’ta Kent Hastanesi Karaciğer Nakli ve Hepatobiliyer Cerrahi Bölümü kurucu başkanı Prof. Dr. Murat Kılıç, Doç. Dr. Cahit Yılmaz, Opr. Dr. Kamil Kılıç, Opr. Opr. Dr. Rasim Farajov, Opr. Dr. Zaza Iakobadze, Doç. Dr. Mert Akan, Uzm. Dr Alihan Pirim ve Uzm. Dr. Özgür Bolat’tan oluşan ekip operasyonu gerçekleştirdi, Özcan’dan alınan karaciğer dokusu anne Uşak’a nakledildi. Operasyondan sonra önce Songül Özcan, ardından da annesi Uşak yoğun bakımdan çıktı, servise alındı.

En anlamlı Anneler Günü

Nakilden 5 gün sonra 14 Mayıs seçim gününe denk gelen Anneler Günü, anne ve kızı için unutulmaz anılarla doldu. Uşak’ın büyük kızı Gülizar Dönmek ve gelini Fatma Uşak hem anneleri hem de kardeşleri için pastalı kutlama yaptı. Bu mutlu anlar fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştirildi. Anne Uşak, bu sürpriz karşısında gözyaşlarını tutamazken, başta hayat hediyesi veren kızına ve tüm ailesine teşekkür etti. Annesine can aşısı olan Songül Özcan, “Bu Anneler Günü öncesi hepimiz farklı heyecanlar, endişe ve sevinçler yaşadık. Annemiz için üç kardeş de gönüllü olmuştuk. Bu güzel hediyeyi anneme vermek bana kısmet oldu. Çocuklarım Anneler Günü’mü telefonla kutladı. Onlardan ayrı, uzakta ama bir o kadar da huzurlu ve mutluydum. Bir anne sadece çocukları için değil annesi için de hiçbir fedakarlıktan kaçınmaz. Kim annesinin gözü önünde eriyip gitmesine izin verir ki? Hangi duygu ve düşünceler içinde olduğumuzu da ancak başına gelen bilir. Biz üç kardeş her Anneler Günü’nde annemize onun hayatını kolaylaştıracak, mutlu olacağı hediyeler alırdık. Bu Anneler Günü’nde de robot süpürge almayı planlıyorduk. Bu en anlamlı hediye oldu. Hastane odasında Anneler Günü kutlaması da unutulmaz anılarımız arasına girdi” dedi.

Karaciğer sirozunun nedeni belli değil

Öte yandan Prof. Dr. Kılıç, Ülkü Uşak’ın karaciğer sirozunun sebebinin tam belli olmadığını belirterek, “NASH (alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması) olabilir diye düşünüyoruz. Hastamız siroz tanısı koyulmadan kısa bir süre önce ciddi kalp rahatsızlığı geçirmiş, stent takılmış. Nakil olmasa karaciğer yetmezliğinin ağırlığı nedeniyle 6-12 ay arasında kaybedilme riski olan bir hasta idi. Kızından yapılan nakille sağlığına kavuştu. Hem anne hem de kızının sağlık durumları iyi. Önümüzdeki günlerde önce vericiyi, sonra da anneyi taburcu etmeyi planlıyoruz” diye konuştu.