İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Güzelbahçe Atatürk Mahallesi’ne GÜZBEL Market açılacağının müjdesini verdi. İZMİR (İGFA) - İzmir GüzelbahçeBelediye Meclisi, Mart ayının meclis toplantısı için Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi’nde bir araya geldi. STK başkan ve temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşların da takip ettiği meclis oturumunu yöneten Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Güzelbahçe’de yapılan işlerle ilgili genel bir bilgilendirme yaptı.

‘GÜZBEL MARKET AÇILIYOR’

Market için gerekli çalışmalara başladıklarını belirten Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Güzelbahçe’nin en eski mahallelerinden Atatürk Mahallesine ilk ‘Güzbel Market’i açacağız. Yer ile ilgili görüşmemizi sağladık yakın zamanda da sözleşmesini imzalayacağız.

Güzbel Marketin ilkini Atatürk Mahallesine, ikincisiniYelki mahallesine ve devamında bu market zincirimizi açmaya devam edeceğiz. Önceliğimiz dar gelirli ailelerin yaşamış olduğu mahallelerde market açarak vatandaşlarımızın ekonomik olarak alış veriş yapabilecekleri bir durum yaratmak. Vatandaşlarımız ekonomik olarak ciddi sıkıntılar yaşıyor. İnsanlarımız evine ekmek almakta bile zorlanır duruma geldi.

Yerel yönetimler olarak vatandaşlarımızın her türlü sıkıntısında yanlarında olmaya bu işe başlarken söz vermiştik. Halka uygun fiyatlı, kaliteli ürün sunmak,sosyal yaşamı desteklemek ve örnek uygulama yaratmayı hedefliyoruz.

Okullardan tutun, çiftçilere desteğe, kafelerimizde indirimlere kadar birçok konuda destek olmaya çalışıyoruz. Açacağımız marketlerdevatandaşlarımız uygun fiyata alış veriş yapabilecekler. Alkollü ürünler dışında, gıda,temizlik ürünleri,et ürünleri, süt ürünleri,kişisel bakım ürünleri ve el emeği ürünlere marketimizde yer vereceğiz. Şimdiden halkımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

